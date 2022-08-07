В Армении сохранится высокая степень пожароопасности, ожидается усиление ветра

Пожароопасная ситуация в долинах и предгорьях Армении сохранится.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, добавив, что на территории республики после полудня 7-го августа, ночью и после полудня 8-го августа в некоторых областях ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах – град. С 9-12 августа ожидается погода без осадков.

"Ветер: юго-западный — 2-5 м/с.

В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится",- сообщили в МЧС РА.

Согласно источнику, в Ереване 7-8 августа в вечерние часы и ночью в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой. 9-12 августа ожидается погода без осадков.