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Генсек ООН обеспокоен развитием событий в Нагорном Карабахе и призывает стороны проявлять сдержанность

Генсек ООН обеспокоен развитием событий в Нагорном Карабахе и призывает стороны проявлять сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о росте напряженности в районе Нагорного Карабаха и призывает стороны проявлять сдержанность. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью отслеживает последние сообщения о напряженности в зоне Нагорного Карабаха и вокруг него. Мы сейчас не можем подтвердить эти данные, - сказал он. - Мы призываем стороны проявлять сдержанность и решать все остающиеся вопросы через диалог". 


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