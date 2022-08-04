Пашинян представил важнейшие институты безопасности Нагорного Карабаха, закрепленные в трехстороннем заявлении

Как бы ни критиковали трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в нем зафиксированы важные институты безопасности Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Во-первых, была зафиксирована единица Нагорный Карабах, которую Азербайджан до сих пор пытается отрицать, говоря, что Нагорного Карабаха не существует. Кстати, подобные заявления Азербайджана являются грубым нарушением трехстороннего заявления.

Во-вторых, сообщалось, что существует линия соприкосновения. И в-третьих, Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией. В основном, сегодняшняя борьба Азербайджана ведется против этих трех институтов, и мы рассчитываем, что, как и предусмотрено трехсторонней декларацией, миротворческие силы Российской Федерации не дадут Азербайджану возможности подорвать эти фундаментальные институты, зафиксированные в трехстороннем заявлении», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан постоянно говорит об Армии обороны Нагорного Карабаха и о том, почему она дислоцируется вдоль линии соприкосновения. «Если российские миротворческие силы и Азербайджан гарантируют целостность линии соприкосновения, Армии обороны Нагорного Карабаха, мне кажется, не нужно будет нести боевое дежурство. Такая необходимость возникла лишь после того, как Азербайджан отказался подписать мандат миротворцев и постоянно нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе и о прекращении всех боевых действий, что составляет суть вышеупомянутого документа», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что Азербайджан постоянно манипулирует присутствием армянских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе. «Я должен официально констатировать, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения», - заявил он.