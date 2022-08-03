Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

ОБСЕ крайне обеспокоена вооруженными инцидентами и ​​жертвами на Южном Кавказе 

ОБСЕ крайне обеспокоена вооруженными инцидентами и ​​жертвами на Южном Кавказе 

Польское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «крайне обеспокоено сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе». Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице польского председательства в Twitter.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Мы призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации ситуации и возобновления диалога. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе», - говорится в записи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]