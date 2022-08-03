В результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня погибло двое военнослужащих

В результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня 3 августа смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Республики Арцах Гурген Галериевич Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха.

“Как уже сообщалось, начиная с 09:00 утра 3 августа, азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей АО, применяя при этом помимо огнестрельного оружия разного калибра также минометы, гранатометы и ударные БПЛА.

В результате этого смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники АО Гурген Галериевич Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших.

Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени.

Принимаются меры по стабилизации ситуации с командованием российских войск, выполняющих миротворческую миссию в Республике Арцах.

По состоянию на 18:00 оперативно-тактическая обстановка относительно стабильная.

О дальнейших развитиях ситуации соответствующую информацию распространит Министерство обороны Республики Арцах”, - говорится в релизе МО.