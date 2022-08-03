Министр ИД Армении на встрече с Анджеем Каспршиком осудил попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию

3 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, Арарат Мирзоян представил Анджею Каспршику ситуацию по безопасности, сложившуюся в регионе за последние дни.

Министр Мирзоян осудил произвольное толкование Азербайджана пунктов трехсторонних заявлений и попытки дестабилизировать ситуацию, подчеркнув важность того, чтобы международное сообщество, в частности государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, дали ситуации соответствующие оценки.

Была подтверждена конструктивная позиция армянской стороны, направленная на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.