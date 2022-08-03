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В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

В МИД России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, как передает Арменпресс, об этом  заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

"Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", - отметил дипломат в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".

По его мнению, в настоящий момент для РФ представилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года".

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", - отметил Дробинин.

"Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США. Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента", - подчеркнул он.

 


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