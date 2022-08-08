Светлые люди говорят на «темные» темы: ретроспектива Starmus III

Музыка и искусство могут сблизить людей с наукой и вдохновить на новые научные открытия и изобретения. В 2016 году авторитетные ученые со всего мира, космонавты и художники вновь собрались на Канарских островах, чтобы обсуждать загадки искусства и науки, астрономии и тайн Вселенной, поговорить о будущем человечества и новых научных достижениях.

Starmus III: «По ту сторону горизонта: Дань уважения Стивену Хокингу»

Третий фестиваль Starmus был организован в 2016 году. Он, по уже установившейся традиции, вновь прошел на Канарских островах. Фестиваль науки и музыки того года, прошел под названием «По ту сторону горизонта: Дань уважения Стивену Хокингу»/Beyond The Horizon. A Tribute To Stephen Hawking», с 27 июня по 2 июля. Ярким доказательством успеха фестиваля предыдущих лет было неуклонно растущее количество участников. Список выступающих в том году был не менее примечательным и впечатляющим: физик-теоретик Стивен Хокинг, советский космонавт, совершивший первый выход в открытый космос Алексей Леонов, первый канадский астронавт, побывавший в открытом космосе Крис Хэдфилд, астронавт «Аполлона-9» Рассел Швейкарт, старший консультант компании Space X Гаррет Рейсман, астрофизик Нил де Грасс Тайсон, космонавт Роман Романенко, генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений Касперский, лауреаты Нобелевской премии: физик Роджер Пенроуз, астрофизики Кип Торн, Адам Рисс, Брайан Шмидт и Барри Бэриш, биохимик Элизабет Блэкберн, нейробиолог Эдвард Мозер, физики Роберт Уилсон, Эрик Бетциг и Дэвид Гросс, экономист Джозеф Стиглиц и другие.

Музыкальная часть фестиваля того года также была беспрецедентной. В Starmus III приняли участие оскароносный композитор Ханс Циммер, гитарист Queen, астрофизик Брайан Мэй, известная оперная певица Сара Брайтман и другие.

Отличился фестиваль и тем, что в том году впервые в рамках Starmus состоялась церемония награждения медалью имени Стивена Хокинга за научную коммуникацию, о которой было объявлено в декабре 2015 года. Эта единственная в своем роде медаль была присуждена по трем категориях: наука, искусство и кино. На одной стороне медали был портрет Стивена Хокинга, автором которого стал космонавт Алексей Леонов. На другой стороне медали был изображен космонавт Брайан Мэй в открытом космосе и его знаменитая гитара.

Сам Стивен Хокинг, говоря о медали, отметил: «Научные коммуникаторы, привлекая всех, от школьников до политиков и пенсионеров, выводят науку в центр повседневной жизни. Неся науку людям, мы приближаем людей к науке. Это важно для меня, для Вас, для всего мира. Поэтому я очень рад содействовать и чтить работу тех, кто занимается популяризацией науки».

На снимке: вручение медали Стивена Хокинга в Лондоне в декабре 2015 года

Там, где есть жизнь, там есть и надежда

«Я родился 8 января 1942 года, ровно через 300 лет после смерти Галилео Галилея». С этих слов на Starmus III Стивен Хокинг начал лекцию под названием «Краткая история моей жизни». Во время лекции, приправленной характерным для него юмором, Хокинг представил свое детство, университетскую жизнь и повседневную жизнь, свои первые шаги в астрофизике и космологии, а также первые годы борьбы с болезнью. «Я стал ценить все, что у меня есть. Там, где есть жизнь, там есть и надежда».

Стивен Хокинг представил свою гипотезу происхождения Вселенной, черных дыр и хранения в них информации, выразив мнение, что будущее человечества будет вне Земли.

«Ради будущего человечества мы должны продолжать летать в космос. Я не думаю, что мы сможем прожить еще 1000 лет, не покинув нашу хрупкую планету. Вот почему я хочу поощрять общественный интерес к космосу...

Это было славное время для жизни и исследований в области теоретической физики. Это великий триумф, что мы, люди, являющиеся собранием фундаментальных частиц природы, подошли так близко к пониманию законов, которые управляют нами и нашей Вселенной.

Не забывайте смотреть на звезды, а не себе под ноги. Постарайтесь осмыслить то, что вы видите, и понять, что же заставляет Вселенную существовать. Полюбопытствовать. И какой бы тяжелой ни казалась жизнь, всегда можно что-то сделать и добиться успеха. Важно не сдаваться», - такими словами завершил свое выступление Хокинг.

На снимке: Хокинг во время своей лекции «Краткая история моей жизни» демонстрирует фотографию своих студенческих лет в Оксфордском университете

Величайшие открытия в мире приходят путем проб и ошибок

Одним из основных докладчиков на Starmus III был канадский астронавт Крис Хэдфилд, который провел в космосе 166 дней. Он был первым канадцем, вышедшим в космос, и первым канадцем, ставшим командиром Международной космической станции в 2013 году. Хэдфилд прославился тем, что снимал свои будни на космической станции и размещал их в Twitter, Facebook, Google и Tumblr, представляя интересную информацию о своей повседневной жизни в невесомости.

В рамках фестиваля Хэдфилд рассказал о выполняемых в космосе миссиях и значении космонавтики. Он заявил, что космические путешествия человека являются жизненно важной частью фундаментального желания человека исследовать. После выступления репортер спросил Хэдфилда, какой совет он дал бы детям, которые любят науку, но часто в своих опытах оказываются в тупике.

«Любой ученый должен признать, что всегда что-то может пойти не так. Галилей понятия не имел, что он увидит, когда впервые посмотрел в телескоп. В результате он переписал все наши представления о Вселенной. Величайшие открытия в мире приходят путем проб и ошибок. Именно так мы учимся ходить, говорить, пользоваться своими способностями. Вы должны учиться на ошибках».

В период пребывания Хэдфилда на Международной космической станции, среди других опубликованных фотографий и видеоматериалов, особенно популярным стало его исполнение песни Дэвида Боуи Space Oddity, просмотры которой на YouTube превысили несколько десятков миллионов. Участники Starmus III имели редкую возможность услышать песню в живом исполнении канадского астронавта.





Светлые люди говорят на «темные» темы

Физик Брайан Шмидт, получивший Нобелевскую премию в 2011 году вместе с двумя другими учеными за открытие, что Вселенная расширяется с ускорением, прочитал лекцию под названием «Темная, темная Вселенная». Он отметил, что для него сила астрологии в том, что «она позволяет заглянуть прямо в прошлое». Шмидт говорил о темной материи и темной энергии во Вселенной. В своем выступлении он объяснил, что он пришел к выводу, что Вселенная расширяется с ускорением, изучая десятки взрывов сверхновых звезд типа Ia в далеких галактиках.

На снимке: Брайан Шмидт на лекции «Темная, темная вселенная».

Он отметил, что поначалу они не могли поверить собственным результатам и потратили месяцы на их перепроверку. Шмидт добавил, что, хотя они и не знают, что такое темная энергия, но она определенно повсюду.

Популяризаторы науки - обладатели медали Стивена Хокинга

Медали Стивена Хокинга впервые были вручены на сцене Starmus III. В категории «Наука» победу одержал физик Джим Аль-Халили за большой вклад, внесенный в популяризацию науки, композитор Ханс Циммер - в категории «Искусство» за музыку к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар». Научно-популярный фильм «Лихорадка частиц»/Particle Fever победил в номинации «Кино». Победителей выбирал сам Хокинг, который, объявляя имена победителей перед началом фестиваля, отметил, что победители внесли большой вклад в популяризацию науки в общественной жизни.

Джим аль-Халили, принимая награду,сказал: «Это подтверждение того, что практикующие ученые-исследователи также могут быть приняты и признаны в качестве успешных научных коммуникаторов. Как и Стивен, я считаю своим долгом и привилегией с большим количеством людей поделиться своим удивлением о том, как устроена Вселенная, и какова наша роль в ней».

«Забудьте об Оскаре. Это правильное место»: с этими словами голливудский оскароносный кинокомпозитор Ханс Циммер принял свою медаль на сцене Starmus. «Я встречал много ученых, которые слушали мою музыку во время работы, и я очень польщен этим. Единственное, что может спасти нас, эту планету, которая представляет собой всего лишь маленькую синюю точку, - это наука. Без науки нет музыки», - отметил композитор.

На снимке: обладатели медали Стивена Хокинга на сцене Starmus III

26 лекций Starmus III в одной книге

По окончании фестиваля авторы подвели итоги Starmus III в книге по названием «По ту сторону горизонта», включающую 26 выступлений, посвященных Хокингу, происхождению Вселенной, теории «большого взрыва», управлению планетой Земля и ее природными ресурсами и ее будущему. Автором вступительного слова книги стал сам Хокинг.

На снимке: Стармус. В книге «По ту сторону горизонта» собраны 26 выступлений участников фестиваля.

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