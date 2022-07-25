STARMUS I: последнее выступление человека, первым ступившего на луну и наблюдения космонавта, первым вышедшего в космос

С 5 по 10 сентября Армения станет мировым центром науки, технологий, искусства и музыки, принимая в рамках фестиваля STARMUS известных ученых, космонавтов и музыкантов. Это мероприятие, направленное на популяризацию науки посредством искусства, станет своеобразным праздником, который в течение нескольких дней заставит нашу страну двигаться в ритме науки и инноваций.

Фестиваль STARMUS проводится уже в шестой раз, объединяя вокруг одной общей идеи известных космонавтов, астрономов, нобелевских лауреатов, выдающихся ученых и просто людей, интересующихся наукой и космосом. А какими были предыдущие фестивали, чем они выделялись и чем запомнились? Ответы на эти вопросы «Арменпресс» представит специальной серией статей, посвященных предыдущим фестивалям STARMUS.

STARMUS I: «50 лет человечества в космосе»

Первый фестиваль STARMUS был организован в 2011 году на Канарских островах Испании, он прошел с 20 по 25 июня. Соучредители фестиваля, астрофизик Гарик Исраелян и гитарист легендарной группы «Queen», астрофизик Брайан Мэй, смогли собрать на Тенерифе и Ла-Пальме таких ученых и космонавтов, которые стали источником вдохновения и любви к космосу для всего поколения по всему миру. Среди них были астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин, советские космонавты Алексей Леонов и Виктор Горбатко, лауреаты Нобелевской премии астрофизики Мишель Майор, Кип Торн и Джордж Смут, биолог, профессор генетики Джек Шостак, астронавт «Аполлона-8» Уильям Андерс и другие. Первый фестиваль STARMUS был посвящен 50-летию первого исторического полета космонавта Юрия Гагарина и носил название «50 лет человечества в космосе».

На снимке: участники первого фестиваля STARMUS

Последнее публичное выступление человека, первым ступившего на Луну

В своих интервью после окончания STARMUS I Гарик Исраелян часто рассказывал, о том, что все с недоверием относились к тому, что в фестивале примет участие астронавт «Аполлона-11» - Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. «В это время Армстронг очень редко появлялся на различных мероприятиях, и редко делал публичные выступления. И, когда мы объявили о его участии на фестивале в качестве основного докладчика, нам никто не поверил... Люди говорили, что мы просто сошли с ума. Но он пришел…» - рассказывал Исраелян.

Выступление Армстронга было посвящено космической гонке, начавшейся в середине XX века, жизнедеятельности человека на Земле и будущему. 81-летний Армстронг закончил свою речь следующими словами:

«Я надеюсь, что наши внуки, когда достигнут нашего возраста, оглянутся назад и скажут: «XX век был эпохой технического прогресса и совершенствования, а XXI век был эпохой прогресса и совершенствования человеческой натуры». И это возможно подвигнет нас, землян, двигаться вперед и расширять наше человеческое присутствие и за пределами Земли, неся с собой не худшее наше поведение, а лучшее».

На снимке: легенды советской и американской космонавтики Алексей Леонов и Нил Армстронг

Это публичное выступление Нила Армстронга в рамках STARMUS I было последним в его жизни. Выдающийся космонавт скончался спустя год после фестиваля, 25 августа 2012 года.

Советский космонавт, первым вышедший в открытый космос

Среди основных спикеров фестиваля был и легендарный советский космонавт Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос в 1965 году. Свое выступление он посвятил истории создания советской космонавтики, и представил подробности исторического события, осуществленного космическим кораблем «Восход-2». Говоря с журналистами о значении фестиваля, Алексей Леонов отметил, что фестиваль уникален по своему характеру, ведь такого мероприятия еще никто не организовывал.

108 минут обсуждений на территории Большого Канарского Телескопа

В рамках фестиваля на территории Большого Канарского Телескопа (GTC), построенного в 2007 году на вершине потухшего вулкана на острове Пальма, состоялась панельная дискуссия с ключевыми спикерами. Дискуссия на территории самого большого в мире зеркально-оптического рефлекторного телескопа продолжалась в течение 108 минут, ровно столько, сколько провел на орбите Земли первый космонавт Юрий Гагарин. Участники дискуссии рассказали о достижениях космонавтики последних лет, необходимости сохранения планеты Земля, важности совместной работы с точки зрения развития науки, о поиске путей решений приоритетных задач, которые должны найти ученые всего мира.

На снимке: участники первого фестиваля STARMUS в районе Большого Канарского Телескопа

В частности, затрагивалась необходимость создания единой системы защиты от астероидов. «Это проблема, которая должна объединить все человечество, все сознательные силы. Только представьте, что было бы, если бы Тунгусский метеорит упал бы на Москву или на Лондон. Жизнь в этих городах исчезла бы. Это даже страшнее атомной бомбы», - отметил Леонов в ходе обсуждений, призвав серьезно подумать в этом направлении.

Живя на Земле, поднимем глаза к небу

Астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну после Армстронга, во время своего почти часового выступления представил историю миссии «Аполлон-11», подробности исторического, но в то же время тяжелого и ответственного события высадки на Луну и переживания - свои и других членов экипажа. Вспоминая момент ухода оттуда после более чем двухчасового пребывания на Луне, он сказал: «В тот момент я был уставшим, но в то же время чрезвычайно гордым успешным завершением этой миссии. Мы были счастливы воплотить в жизнь мечту миллионов людей».

Он упомянул о важности продолжения космической программы, отметив:

«Это позволит нам улучшить жизнь на Земле. У нас есть научные, технологические достижения, которые мы применяем в повседневной жизни. Исследуя, открывая границы жизни, мы расширяем свое воображение и вдохновляем молодежь быть более изобретательными, мы открываем себя... Мы должны улучшать планету, на которой живем, в то же время мы должны поднять глаза и смотреть в небо, и двигаться вперед, не пытаясь решить все проблемы сразу, а выстраивая постепенный прогресс».

Лучшие выступления и моменты STARMUS I в одной книге

После первого успешного опыта STARMUS организаторы фестиваля решили обобщить наиболее важные и ключевые моменты мероприятий, проведенных на Канарских островах, и выступлений, прозвучавших на них, издав книгу под названием «STARMUS. 50 лет человечества в космосе». Книга, вышедшая в свет в 2014 году, посвящена памяти одной из центральных фигур фестиваля Нила Армстронга. Автор предисловия к книге - известный физик-теоретик Стивен Хокинг, ставший одним из почетных гостей и центральных спикеров следующего фестиваля STARMUS.

На снимке Стивен Хокинг и Гарик Исраелян представляют книгу, посвященную первому фестивалю STARMUS

Говоря о книге, Хокинг сказал: «Это исторический документ, так как он содержит последнюю лекцию Нила Армстронга, а также выступления советских космонавтов и астронавтов программы «Аполлон».