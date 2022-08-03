Китай 4-7 августа проведет учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь

Китай проведет с 4 по 7 августа учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду провинциальное управление морской безопасности.

Учения начнутся 4 августа в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до 12:00 7 августа. Пройдут они в шести прибрежных районах провинции, точные координаты которых указаны на сайте управления. В соответствующих районах вводится временный запрет на судоходство. Предыдущие учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь были проведены 30 июля.

После приземления во вторник вечером самолета со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Китай объявил о целой серии военных учений по всему побережью материковой части, а также в нескольких районах вокруг Тайваня. При этом три из шести обозначенных зон учений накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами. Один из таких районов оказался менее чем в 20 км от Гаосюна - крупнейшего порта острова, расположенного на юго-западном побережье.

Восточная зона боевого командования КНР с вечера вторника уже проводит стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, а также осуществит пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня.