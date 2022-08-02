Европейский союз утвердил выделение Армении грантов в размере 14,2 млн евро

Европейский союз утвердил выделение грантов в размере 14,2 млн евро для двух программ поддержки бюджета – «Поддержка реформ сектора юстиции в Армении» и «Контракт по обеспечению устойчивости к Covid-19 для Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе делегации ЕС в Армении.

Это решение было принято с учетом положительной оценки прогресса в выбранных областях реформирования сектора, макроэкономической стабильности, управления государственными финансами и прозрачности государственного бюджета.

«Эти выплаты являются результатом успешного сотрудничества между Европейским союзом и правительством Армении и отражают приверженность правительства восстановлению после пандемии и реализации соглашения CEPA», - отметила глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

«Правительство Армении высоко ценит плодотворное партнерство с Европейским союзом в повышении экономической устойчивости Армении и реализации ключевых реформ для укрепления демократии и верховенства закона в стране, как это предусмотрено в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA)», - отметил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Новые выплаты в размере 14,2 млн евро поддержат Армению в реализации судебной реформы и смягчении социально-экономических последствий пандемии COVID-19. После выплаты средств Европейский союз продолжит поддерживать приверженность Армении реформам в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией (CEPA).