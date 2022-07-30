Минобороны Армении опровергает распространенную МО Азербайджана информацию

Министерство обороны Армении опровергло распространенную минобороны Азербайджана информацию о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.

«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что якобы 30 июля подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении министерства обороны Армении.