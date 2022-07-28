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Турецкая военная база на севере Ирака подверглась артобстрелу

Турецкая военная база на севере Ирака подверглась артобстрелу

Артиллерийский снаряд ударил в четверг по турецкой военной базе в районе города Бамарни в иракской провинции Дахук на севере страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил информационный портал SHAFAQ News со ссылкой на источник в местных службах безопасности.

По его данным, снаряд взорвался неподалеку от самой базы, что спровоцировало возгорание. К месту происшествия направлены машины скорой помощи. 


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