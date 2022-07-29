“Ереванский бестселлер”: лидирует “Богатый папа, бедный папа”: документальная книга, июнь 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за июнь.

На первом месте книга Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа”. Это книга номер один во всем мире по управлению личными финансами. В ней рассказывается история Роберта Кийосаки и двух отцов, его собственного отца и богатого отца его лучшего друга. История о том, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах. Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужен большие доходы, и объясняет разницу между работой за деньги и тем, чтобы деньги работали на вас.

На втором месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

На третьем месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Джо Наварро “Будь исключительным” на пятом месте. Новая книга агента ФБР Джо Наварро уже доступна армянским читателям. Проработав много лет в ФБР, автор делится своим опытом, основанным на пяти принципах: самообладание, настойчивость, общение, действия, психологический комфорт. Это новый вид книги для настоящих лидеров, который точно поможет читателю стать по-настоящему исключительным.

“Клуб “5 часов утра” Робина Шармы на шестом месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На седьмом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

На восьмом месте книга Илона Маски “Когда все против тебя. Илон Маски сам о себе”. В книге собраны отрывки из интервью и выступлений одного из самых влиятельных людей мира Илона Маски. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям его деятельности: SpaceX и Колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и Зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Илона Маски о кадровой политике, работе и о жизни в целом.

На девятом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство пофигизма”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

На десятом месте автобиографические мемуары Лусине Ованнисян “Покажись, покажись, Ереван”. Книга рассказывает нам о жителях советского и нынешнего города, описывая их коллективное лицо. Книга уводит нас к прежним ереванцам, к ароматам, вкусам, краскам, моде и даже к сленгу. История, написанная писателем, оратором и психологом, вызывает у читателя всевозможные эмоции: улыбку, смех, отчаяние, грусть, сожаление. Но все это преподносится с тонкой иронией. Обеспечивая хронологию документальной литературы, Лусине Ованнисян, чтобы показать преимущества исчезнувшего прошлого Еревана над его хаотической реальностью, использует в тексте технику ретроспективных отражений.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).