Глава МИД Армении выразил признательность чешской стороне за содействие усилиям сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью по итогам встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и ответил на вопросы журналистов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Мирзоян отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Во-первых, хочу выразить благодарность моему коллеге Яну Липавскому за теплый прием. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Чехию с принятием председательства в Совете ЕС.

Это мой первый визит в Чехию, страну, которая официально взяла на себя путь продвижения наследия Вацлава Гавела, подчеркнув важность прав человека, демократического развития, прочного гражданского общества и многостороннего сотрудничества.

В настоящее время правительство Армении реализует свою амбициозную повестку демократических реформ и преобразований, и Чехия в этом плане является нашим надежным партнером.

Мы высоко ценим наши отношения с Чехией, основанные на общих ценностях и исторической дружбе, и готовы вывести на качественно новый уровень армяно-чешский политический диалог и межгосударственные отношения, в том числе посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных консультаций между министерствами иностранных дел и активных межпарламентских контактов.

В ходе наших обсуждений я и мой коллега договорились приложить максимум усилий для реализации потенциала в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также стимулирования межкультурных обменов и контактов между людьми.

Армения и Чехия имеют взаимовыгодное сотрудничество также в многосторонних форматах, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Это в значительной степени дополняется сотрудничеством Армения-Евросоюз, наряду со своим знаковым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Мы высоко ценим активную роль Чехии в продвижении формата Восточного партнерства и готовы объединить усилия для сохранения этой платформы сотрудничества, основанного на принципах взаимопонимания, инклюзивности и заслуг.

Уважаемые коллеги,

Сегодня мы подробно обсудили также вопросы региональной и международной безопасности, коснулись нагорно-карабахского конфликта и ситуации, сложившейся в результате 44-дневной войны, развязанной против народа Нагорного Карабаха.

Я представил министру Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в нашем регионе, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В связи с этим выражаю свою признательность чешской стороне за продолжительное содействие усилиям и роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Примерно спустя два года после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе гуманитарные проблемы остаются нерешенными.

Азербайджан продолжает удержать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве политического инструмента.

Крайне тревожным является также политика уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В этой связи ожидаем целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества.

Уважаемые коллеги,

Реалии, созданные посредством применения силы и массовых нарушений прав человека, не могут создать прочную основу для мира и безопасности в регионе.

Армения неоднократно заявляла о своей готовности к конструктивному диалогу без предусловий и милитаристской риторики, во имя стабильного мира и развития в нашем регионе.

На этом завершу свою речь. Еще раз хочу поблагодарить, господин Липавский, за ваше гостеприимство, и прошу принять мое приглашение посетить Армению”.

В ответ на вопрос, как применяемые против России санкции влияют на Армению, глава МИД отметил: “Конечно, санкции, применяемые против России, оказывают свое негативное прямое или косвенное влияние на экономическое развитие Армении и, в целом, на экономическую ситуацию в регионе. Поэтому, мы пытаемся найти краткосрочные и промежуточные решения и механизмы для адресования и, при возможности, нейтрализации этих угроз. Надеюсь, мы обязательно добьемся успеха в этом процессе”.