Омбудсмен Армении представила вице-председателю Бундестага вопрос возвращения из Азербайджана армянских пленных

Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян 20 июля приняла вице-председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Катрин Геринг-Экард, вице-посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения г-на Маркуса Чана, руководителя Регионального офиса Фонда Генриха Белля на Южном Кавказе Соню Шифферс и координатора армянских программ Эвию Ованнисян.

Как сообщили «Арменпресс», в правозащитном органе РА, поприветствовав гостей, Кристине Григорян представила мандат учреждения и основные направления работы.

В ходе беседы госпожа Катрин Геринг-Экард поздравила г-жу Григорян с избранием на пст Защитника прав человека.

Согласно ее предложению, Защитник Григорян коснулась основных вызовов в сфере прав человека. В частности, гуманитарных проблем послевоенного периода, в том числе возвращения содержащихся в Азербайджане военнопленных и гражданских лиц, оказания им и членам их семей социальной помощи и психологической помощи, безопасности приграничных общин и других проблем, а также борьбы с дискриминацией и политического и экономического усиления женщин.

Г-жа Катрин Геринг-Экард поинтересовалась также гарантиями независимости Защитника прав человека, вопросами сотрудничества учреждения Защитника с правительством РА, с международными организациями, в ответ на что, Защитник Григорян представила механизмы сотрудничества с правительством, а также основные направления сотрудничества между аппаратом Защитника и международными организациями и совместно реализуемые программы.

В ходе встречи представители Фонда Генрих Белля коснулись программ, осуществляемых фондом в регионе и в Армении, основных направлений работы и приоритетов фонда в Армении.