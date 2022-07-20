Делегация во главе с главой аппарата НС находится с рабочим визитом в Израиле







18 июля делегация посетила Армянский Патриархат Иерусалима и встретилась с Армянским Патриархом Иерусалима Его Святейшеством архиепископом Манукяном. В ходе встречи обсуждались деятельность Армянского Патриархата, связи между Армянским Патриархатом Иерусалима и Арменией. Ваан Нарибекян выразил готовность всегда поддерживать Армянский Патриархат Иерусалима в пределах своих полномочий.



19 июля Генеральный секретарь Аппарата НС встретился с Генеральным директором аппарата Кнессета Израиля Жилем Сегалом. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление и углубление сотрудничества аппаратов парламентов двух стран. Достигнута договоренность с обеих сторон развивать сотрудничество штабов по разным направлениям, разрабатывать совместные программы. Ваан Нарибекян подчеркнул готовность аппарата НС РА к сотрудничеству с международными партнерами.



Армянская делегация также приняла участие в организованном Кнессетом двухдневном семинаре «Для высокопоставленных парламентских чиновников». В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица из аппаратов Бундестага Германии, Палаты общин Великобритании, Палаты общин Канады, парламента Австрии и парламентов ряда других стран. Были обсуждены внедрение современных технологий, бюджетирование и исследовательские возможности для регулирования деятельности персонала, представлены механизмы демократического воспитания аппарата Кнессета.



Спикер Кнессета Микки Леви также приветствовал участников семинара, подчеркнув огромный потенциал и влияние аппаратов на эффективное и бесперебойное функционирование парламентов. ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Делегация во главе с руководителем аппарата Национального Собрания РА Вааном Нарибекяном находится с рабочим визитом в Израиле. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщили в Национальном Собрании РА.18 июля делегация посетила Армянский Патриархат Иерусалима и встретилась с Армянским Патриархом Иерусалима Его Святейшеством архиепископом Манукяном. В ходе встречи обсуждались деятельность Армянского Патриархата, связи между Армянским Патриархатом Иерусалима и Арменией. Ваан Нарибекян выразил готовность всегда поддерживать Армянский Патриархат Иерусалима в пределах своих полномочий.19 июля Генеральный секретарь Аппарата НС встретился с Генеральным директором аппарата Кнессета Израиля Жилем Сегалом. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление и углубление сотрудничества аппаратов парламентов двух стран. Достигнута договоренность с обеих сторон развивать сотрудничество штабов по разным направлениям, разрабатывать совместные программы. Ваан Нарибекян подчеркнул готовность аппарата НС РА к сотрудничеству с международными партнерами.Армянская делегация также приняла участие в организованном Кнессетом двухдневном семинаре «Для высокопоставленных парламентских чиновников». В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица из аппаратов Бундестага Германии, Палаты общин Великобритании, Палаты общин Канады, парламента Австрии и парламентов ряда других стран. Были обсуждены внедрение современных технологий, бюджетирование и исследовательские возможности для регулирования деятельности персонала, представлены механизмы демократического воспитания аппарата Кнессета.Спикер Кнессета Микки Леви также приветствовал участников семинара, подчеркнув огромный потенциал и влияние аппаратов на эффективное и бесперебойное функционирование парламентов.