Азербайджан открыл огонь по армянским боевым позициям. МО
09:58, 16 Июль 2022
Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы в ночь с 15 на 16 июля подразделения ВС РА открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы — дезинформация.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.
Между тем именно подразделения азербайджанских ВС открыли огонь из различного стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по армянским боевым позициям, расположенным на указанном участке армяно-азербайджанской границы.
Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм