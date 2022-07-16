Азербайджан открыл огонь по армянским боевым позициям. МО

Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы в ночь с 15 на 16 июля подразделения ВС РА открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы — дезинформация.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Между тем именно подразделения азербайджанских ВС открыли огонь из различного стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по армянским боевым позициям, расположенным на указанном участке армяно-азербайджанской границы.

Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.