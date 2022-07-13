ВОЗ решила обновить руководство по гендерной проблематике и признать третий пол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики и в новой редакции по существу признать третий пол, следует из официального заявления на сайте, передает Арменпресс.

"ВОЗ обновляет его в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", - говорится в документе.

Процесс пересмотра будет, как подчеркивается, основываться на концепции, что "пол не ограничивается мужским или женским", и сосредоточится на "выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия".

В организации напоминают, что первое издание руководства появилось в 2011 году и обеспечивает основу для устранение любых форм дискриминации в системе здравоохранения.