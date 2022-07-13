Форум Китая и стран Центральной Азии послужит основой для дальнейшего сотрудничества

Основной целью форума, организованного Народным правительством провинции Ляонинпо случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и рядом стран Центральной Азии, было укрепление существующих основ добрососедства, дружбы и сотрудничества и продолжение сотрудничества.

Как передает Арменпресс, в форуме приняли участие представители дипломатической и других сфер пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Китая, и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. В форуме также приняли участие представители различных общественных и экономических организаций.

Форум прошел в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

В ходе форума основными направлениями обсуждения стали сельское хозяйство, сфера образования, гендерное равенство и цифровая экономика.

В ходе форума также обсуждалась пандемия коронавируса. В этом контексте представители пяти стран Центральной Азии особо отметили большой вклад Китая в борьбу с пандемией и преодоление ее последствий.