Китай изнутри. Путевые заметки

В любой части мира всегда есть места, которые можно открыть новое, увидеть что-то ранее незамеченное, чем можно полюбоваться. Китай был и остается одной из стран с самой впечатляющей, загадочной красотой в мире— с одной из древнейших цивилизаций, культурным разнообразием, добрыми людьми и огромным экономическим потенциалом. Это не просто слова. Китай со своей многовековой историей не раз очаровывал мир, и наше время не исключение.

2020 год изменил мир раз и навсегда, и, похоже, нам остается только адаптироваться к постпандемической реальности, иначе двигаться вперед будет невозможно. Китай — одна из тех стран, которая продолжает курс на развитие, неустанно борясь с пандемией.

Корреспондент Арменпресс в эти дни находится в Китае: он участвует в программе, организованной Китайским мировым медиа-центром, и в ближайшем будущем своими путевыми заметками сделает армянского читателя причастным к повседневной жизни, культуры, истории и туристической достопримечательности Китая.

Путевые заметки. Начало

Чтобы добраться из Еревана до Пекина, даже в условиях глобальной пандемии, нужна хотя бы одна остановка. Однако это не единственное осложнение. Желающие поехать в Китай перед поездкой должны пройти два теста на коронавирус, а также один тест на антитела. Только отправив в китайскую инфраструктуру здравоохранения результаты анализов и получив QR-код, можно получить «зеленый свет» для поездки в Китай. Однако на этом осложнения не заканчиваются. Результаты теста действительны только в течение 24 часов.

То есть, добравшись из Еревана во Франкфурт (5 часов), там вы ждете еще несколько часов, чтобы продолжить поездку, поскольку вам придется пройти еще один тест, что я и сделала. Время полета из Франкфурта в Китай, конкретно до города Зинань, составляет 11 часов. Конечно, провести 11 часов в самолете – тяжелое испытание, но и в этом есть свои плюсы. Если вы очень устали, 11-часовой перелет — хорошая возможность хотя бы поспать в самолете.

Прибытие в Китай сопровождается новыми тестами и карантином, который является обязательным для каждогоприбывающего в Китай. Дисциплина Китая в этом отношении поистине образцовая.

Карантин был действительно тяжелым испытанием. Хотя изначально мы должны были сидеть на карантине 14 дней, но правила изменили, и карантин сократили до 10 дней. Однако эти 10 дней без прямого контакта с людьми были действительно тяжелыми.

В течение 10 дней кератина вы должны проходить тестирование каждый день - с 06:00 до 07:00 утра. Один из больших отелей города Цзинань стал местом карантина, куда людей переводят прямо из аэропорта.

Карантин закончился, и чтобы добраться из Цзинаня в Пекин, нам понадобилось специальное приложение, в котором есть вся ваша информация и результаты анализов. Во время поездки из Цзинаня в Пекин состоялся наш первый непосредственный «контакт» с Китаем. Скоростной поезд преодолел расстояние около 400 км за 2 часа и доставил нас в Пекин. Таков вот уровень инфраструктуры коммуникаций в Китае.

«Коронавирусныемучения» не обошли нас стороной и в Пекине. Проживающие в Пекинедолжны проходить тестирование каждые 72 часа. Вот так началось мое «большое китайское турне». Свой первый тест я сдала в Пекине, жду ответа, после которого получу право свободно гулять по городу...

Варвара Айрапетян