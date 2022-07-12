На 50-й сессии Совета ООН по правам человека Армения распространила заявление по нагорно-карабахскому вопросу







Как сообщает



В качестве вице-президента СПЧ , постоянного представителя Армении посол Андраник Ованнисян председательствовал на ряде заседаний сессии, а также участвовал в обсуждении, принятии и реализации решений по организационным и оперативным вопросам в рамках бюро СПЧ .



В ходе заседания делегация РА произнесла 35 основных и ответных речей, в том числе 4 общих комментария и 1 разъяснение мотивов голосования при принятии резолюций.



В своих выступлениях Постоянное представительство Армении затронуло большинство основных вопросов, включенных в сессию СПЧ . Также были представлены приоритеты Армении в области прав человека, готовность и приверженность Армении демократическим ценностям и их развитию. Было подчеркнуто, что, придерживаясь принятых ею приоритетов, Армения как член Совета по правам человека продолжает способствовать предотвращению геноцида и других массовых преступлений путем укрепления национальных и международных механизмов.



В ходе заседания делегация РА подробно остановилась на грубых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном в Арцахе и приграничных районах Армении. Случаи внесудебных казней, уничтожения и вандализма пропавших без вести, военнопленных, культурных и религиозных памятников, блокирования выезда международных организаций, осуществляющих гуманитарную деятельность, были представлены Азербайджану. Было подчеркнуто, что Азербайджан игнорирует решения международных судов, а также явные вопросы специальных процедур ООН по правам человека.



На 50-й сессии СПЧ Армения выступила соавтором ряда важных резолюций, включая мандат Специального докладчика по вопросу о независимости и беспристрастности судей и адвокатов, мандат Специального докладчика по правам человека внутренне перемещенных лиц, регистрацию гибели людей, мандат Специального докладчика по вопросам насилия в отношении девочек и женщин, права человека и резолюции об изменении климата, право на свободу мнений и их свободное выражение, права человека и приобретение и использование огнестрельного оружия гражданскими лицами и мирное собрание.



В ходе 50-й сессии СПЧ Армения присоединилась к шести совместным заявлениям. Армения также в качестве официального документа МККК распространила четыре декларации, которые в основном были связаны с проблемой Нагорного Карабаха. Одна из них касалась празднования 30-летия резни армян в Мараге.



Постоянное представительство Армении также приняло участие в культурном мероприятии, организованном в рамках 50-й сессии СПЧ , где страны-члены ООН представили свои национальные обычаи и кухню. ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 13 июня по 8 июля 2022 года в Женеве прошла 50-я сессия Совета ООН по правам человека.Как сообщает «Арменпресс» , интерактивные диалоги и панельные дискуссии сессии были посвящены ключевым вопросам повестки дня Совета, таким как права женщин и девочек, вопросы, связанные со свободой слова и собраний, вопросы прав внутренне перемещенных лиц и мигрантов, исключение нарушений прав в связи с изменением климата, восстановление после пандемии ковид-19 и защита права человека на здоровье. СПЧ также рассмотрел право на образование, вопросы борьбы с торговлей людьми и внесудебными казнями, ситуацию с правами человека в отдельных странах.В качестве вице-президента, постоянного представителя Армении посол Андраник Ованнисян председательствовал на ряде заседаний сессии, а также участвовал в обсуждении, принятии и реализации решений по организационным и оперативным вопросам в рамках бюроВ ходе заседания делегация РА произнесла 35 основных и ответных речей, в том числе 4 общих комментария и 1 разъяснение мотивов голосования при принятии резолюций.В своих выступлениях Постоянное представительство Армении затронуло большинство основных вопросов, включенных в сессию. Также были представлены приоритеты Армении в области прав человека, готовность и приверженность Армении демократическим ценностям и их развитию. Было подчеркнуто, что, придерживаясь принятых ею приоритетов, Армения как член Совета по правам человека продолжает способствовать предотвращению геноцида и других массовых преступлений путем укрепления национальных и международных механизмов.В ходе заседания делегация РА подробно остановилась на грубых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном в Арцахе и приграничных районах Армении. Случаи внесудебных казней, уничтожения и вандализма пропавших без вести, военнопленных, культурных и религиозных памятников, блокирования выезда международных организаций, осуществляющих гуманитарную деятельность, были представлены Азербайджану. Было подчеркнуто, что Азербайджан игнорирует решения международных судов, а также явные вопросы специальных процедур ООН по правам человека.На 50-й сессииАрмения выступила соавтором ряда важных резолюций, включая мандат Специального докладчика по вопросу о независимости и беспристрастности судей и адвокатов, мандат Специального докладчика по правам человека внутренне перемещенных лиц, регистрацию гибели людей, мандат Специального докладчика по вопросам насилия в отношении девочек и женщин, права человека и резолюции об изменении климата, право на свободу мнений и их свободное выражение, права человека и приобретение и использование огнестрельного оружия гражданскими лицами и мирное собрание.В ходе 50-й сессииАрмения присоединилась к шести совместным заявлениям. Армения также в качестве официального документа МККК распространила четыре декларации, которые в основном были связаны с проблемой Нагорного Карабаха. Одна из них касалась празднования 30-летия резни армян в Мараге.Постоянное представительство Армении также приняло участие в культурном мероприятии, организованном в рамках 50-й сессии, где страны-члены ООН представили свои национальные обычаи и кухню.