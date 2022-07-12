Сохранение армянства через церковь: Генеральный секретарь Библейского общества стран Персидского залива прибыл в Ереван
10:05, 12 Июль 2022
ЕРЕВАН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Находящийся в настоящее время в Армении генеральный секретарь Библейского общества стран Персидского залива Грайр Чепечян считает, что большую роль в сохранении армян в диаспоре играют церковь, школы, религия и Библия.
В рамках подкаста «Арменпресс» Чепечян рассказал о деятельности компании по сохранению армян в армянских общинах Персидского залива, о целях и основной миссии Объединенного библейского общества, о написанной им книге «Жизни армян диаспоры, как я видел» и отношения Армения-Диаспора.
По его словам, в арабских странах Персидского залива проживают люди 160 различных национальностей, в том числе армяне. Чепечян напоминает, что армянская колония в этих странах начала формироваться в 1960-х годах, и подчеркивает, что сколько бы вы ни жили в странах Персидского залива, вы не можете получить гражданство, вы можете оставаться там, пока у вас есть право на работу.
«В Кувейте у нас есть армянская община из 3 тысяч человек, одна церковь и школа. В Эмиратах есть две армянские церкви - одна в Абу-Даби, а другая в Шардже, а в школах мы преподаем армянский язык, армянскую историю, религию и армянскую культуру. Армянская колония в Бахрейне очень маленькая, в Катаре армян мало, в Омане мало. Армянский язык преподается во всех колониях", - сообщает Чепечян.
Он отмечает, что защиту армян в этих странах пытаются организовать через церковь, потому что церковь объединяет колонию. «Христиане — гости в исламских странах, абсолютной свободы нет, но обряды и обряды совершаются в церковных структурах, а жизнь сосредоточена вокруг церкви и школы. Организуется много мероприятий, связанных с Арменией", - говорит он.
Объединенное библейское общество действует в 200 странах, в том числе в Армении. Основная цель — перевод, издание и распространение Библии. Компания сотрудничает со всеми церквями, вне зависимости от общинной принадлежности.
«Мы реализуем программу «Преданность Библии». Часто Библия остается на книжных полках, но важно, чтобы люди ее читали, понимали и усваивали. Когда вы читаете Библию, язык, культура, политика и история влияют на ваше понимание. Организуются различные мероприятия, чтобы побудить людей читать на родном языке и понимать смысл», — подчеркивает Грайр Чепечян.
Говоря о книге «Жизни армян диаспоры, как я видел», он говорит, что много путешествует по разным странам мира, но всегда помнит, что он армянин и старается познакомиться с армянами этих стран, общается с представителями армянской общины. «Я хочу увидеть, что для них значит быть армянами, как они относятся к своей идентичности, каковы их проблемы. Все эти встречи были превращены в статьи, попали в армянскую прессу, а затем нашли место в моей книге", - говорит автор.
Он считает, что диаспора очень сложная и пестрая. «Мы не стали диаспорой по своей воле - диаспора является навязанной реальностью. Я родился в Бейруте не по своей воле. Моему отцу был год, когда они были перемещены, приехали в Алеппо, а затем в Бейрут. Я ливанец-армянин, другой француз-армянин и так далее. Что значит быть армянином в такой ситуации? Именно это я и пытаюсь раскрыть», — подчеркивает Чепечян.
Он начал по-настоящему узнавать Армению с 1991 года, когда приехал сюда со специальной миссией. «Мы пришли в этот регион после распада Советского Союза, чтобы основать здесь библейские общества. Возникла языковая проблема. Здесь я говорил по-армянски, но из-за разного мышления нам было трудно понять друг друга. С годами отношения укрепились и наведены мосты», — говорит Чепечян.
По его словам, сегодня в отношениях Армения-Диаспора есть пробелы, но нужно сделать все возможное, чтобы восполнить пробелы, снова познакомиться и работать друг с другом.
Анжела Амбарцумян
Фото Мхитара Хачатряна
Звукорежиссер: Татевик Закарян
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