Премьер-министр находится в Армавирской области

Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Армавирскую область, где ознакомился с ходом строительства средней школы села Птхунк.

Как передает Арменпресс, премьер-министр опубликовал на своей странице в Facebook видео, к которомуприписал: «Был в Армавирской области. Первая остановка была в Птхунке, где я ознакомился с ходом строительства местной средней школы».

Проект реализуется в рамках «Программы повышения сейсмической безопасности» —за счет средств из государственного бюджета РА и финансирования Азиатского банка развития.

Строительство школы будет завершено в октябре этого года. Пашинян поинтересовался оборудованием, имуществом школы. Ответственные лица сообщили, что тендер на недвижимость объявлен, они работают с Министерством ОНКС, и по результатам этой работы они представят предложение по финансированию из госбюджета.

Премьер-министр подчеркнул: «Открытие школы не должно откладываться ни на один день из-за проблемы имущества».

Пашинян также поинтересовался, по какой дороге дети ходят в школу, поднял вопрос благоустройства дорог, призвал провести работы быстро. «У нас нет финансовых проблем, нам нужно принять решение и претворить его», — сказал он.