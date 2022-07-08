Оркестр Led Zeppelin Symphony исполнит в Ереване лучшие хиты известной рок-группы в собственной интерпретации

В рамках фестиваля «Haya» оркестр «Led Zeppelin Symphony» 9 июля на стадионе «Раздан» исполнит самые известные хиты знаменитой рок-группы «Led Zeppelin», в том числе Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven.

Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами 8 июля участники проекта сказали, что с нетерпением ждут концерта и обещают подарить зрителям прекрасный музыкальный вечер.

Фото։ Айка Бадаляна

Проект создан при поддержке участников легендарной группы. Членами группы являются Джесси Смит, Молли Марриотт и Питер Элдридж Байог.

Молли Марриотт выступала со многими всемирно известными артистами, в том числе с Робертом Плантом, Ваном Моррисоном, Марком Нопфлером и Имельдой Мэй. Ее дебютный альбом Truth is a Wolf входит в десятку лучших блюзовых альбомов, а второй альбом должен выйти в 2022 году.

«Мы впервые в Армении, достопримечательности еще не видели, но ощущение теплое. Стадион, на котором мы будем выступать, хороший», — отметила Марриотт и добавила, что музыка группы Led Zeppelin очень кинематографична, приятна, драматична и романтична.

Она сказала, что ее мать является большой поклонницей солиста Led Zeppelin Роберта Планта. «Каждый раз, когда я слушала их музыку, я открывала для себя новые оттенки. Я думаю, что если вы любите рок и входите в эту сферу, то должны знать группу Led Zeppelin», - подчеркнула певица.

Родом из Рединга, Великобритания, Джесси Смит — певец, автор песен и музыкант. Он признан победителем десятков проектов.

Смит признался, что мечтает о том, чтобы их проект когда-нибудь исполнял музыку Beatles. «На мой взгляд, мы обязаны восстановить рок-музыку 1960-х и 1970-х годов и передать ее следующему поколению. Наш проект дает возможность сделать это», - подчеркнул он.

Питер Элдридж Байог — ведущий вокалист The Phil Hilborne Band, много лет работавший с такими легендами рока, как Нил Мюррей и Берни Марсден (Whitesnake), Джефф Уайтхорн (Procol Harem), Стив Вай и Брюс Дикинсон (Iron Maiden).

Он также был солистом Hats Off To Led Zeppelin в течение последних 6 лет.

К трем феноменальным исполнителям на сцене присоединяется рок-группа, состоящая из лучших музыкантов Великобритании под руководством Ричарда Сидвелла. Ричард Сидвелл записывался и выступал со многими всемирно известными артистами, появлялся в различных теле- и радиопрограммах, участвовал в качестве гостя на всех крупных фестивалях Европы, включая Glastonbury, Roskilde, Benicassim и др.

Сидвелл сказал, что они не стремятся копировать группу «Led Zeppelin», но хотят представить творчество группы по-новому и пробудить новые чувства.