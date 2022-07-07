ЮНЕСКО обратилась к совместной заявке Армении и Ирана на тему «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея»

Действующий под эгидой ЮНЕСКО Международный информационно-сетевой центр нематериального культурного наследия Азиатско-Тихоокеанского региона (ICHCAP) отдельной статьей коснулся совместной заявке Армении и Ирана о включении темы «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства ОНКС Армении, монастырь Святого Фаддея считается одним из первых свидетельств утверждения христианства в исторической Армении. Он расположен в исторической провинции Артаз, в регионе Маку современного Ирана. Он был построен в память о Фаддее, одном из апостолов, который считается основателем Армянской апостольской церкви.

В 2008 году от имени Исламской Республики Иран монастырь Святого Фаддея вместе с монастырями Степаноса и Дзордзора был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Армянские церкви Ирана».

Каждый год тысячи армян со всего мира приезжают в это историческое место, чтобы совершить паломничество.

Регистрация заявки «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея» ценна тем, что представляет совместную защиту материального и нематериального культурного наследия, а также армяно-иранское культурное сотрудничество.