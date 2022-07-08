Увеличение рейсов, взаимные визиты туроператоров. Что даст упрощение визового режима гражданам Египта?
09:40, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Организации туристического сектора Армении считают очень важным шагом облегчить процесс получения разрешения на въезд для граждан Египта. Компания "Анрива-Тур", являющаяся официальным представителем авиакомпании "Эйр Каир" в Армении, уже 5 лет осуществляет регулярные рейсы в Египет. Компания рассчитывает, что шаг по упрощению визового режима обеспечит большой поток туристов в Армению. Как заявила «Арменпресс» директор компании "Анрива-тур" Лилит Мурадян, этот шаг окажет положительное влияние на экономику Армении.
«Мы возим довольно большое количество туристов из Армении в Египет, было бы гораздо лучше, если бы они приехали в нашу страну оттуда и имели возможность открыть для себя ее. Раньше была сложная визовая процедура, теперь, по сути, граждане Египта могут обращаться за визой через электронную систему, а также посещать дипломатические учреждения Армении. Кроме того, граждане Египта, имеющие визы ЕС, США и ряда других стран, могут получить разрешение на въезд в Армению в аэропорту «Звартноц». Как видите, процесс довольно упрощен. Новый регламент вступает в силу с 11 июля, надо дождаться его реализации, понять, через сколько дней дадут ответ, и соответствующим образом организовать свою работу", - сказала Лилит Мурадян.
Лилит Мурадян сообщила, что у них достаточно много обращений от граждан Египта по организации отдыха в Армении, особенно в новогодний период. Поскольку предыдущая процедура получения визы была сложной, длилась долго, оценивая риски, они не могли понять, как регламентировать процесс.
«Сейчас очень хорошая возможность для большого количества туристов из Египта приехать в Армению. Мы распространяем информацию о нашей стране и турах в Египте благодаря армянской общине и нашим партнерским организациям. Мы отправили предложения по средним ценам. Мы уже работаем, теперь будем делать это более интенсивно, потому что самое большое препятствие, связанное с визами, похоже, преодолено", - сказала Лилит Мурадян. По его словам, параллельно с увеличением потока пассажиров рассматривается и увеличение рейсов.
Важным шагом считает также облегчение процесса выдачи виз РА для граждан Египта президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян. По его словам, предложение в этом направлении было сделано несколько лет назад.
«Египет — очень большой рынок, это страна с населением более 100 миллионов человек. Не будем забывать, что по официальным данным там проживают 10 миллионов коптов. Нам предстоит большая работа, чтобы привлечь внимание египетских туристов к Армении. Скажу, что у нас есть инициатива, в рамках которой мы планируем организовать взаимные ознакомительные визиты туроператоров. Египетские туроператоры приедут в Армению, мы представим наши туристические возможности. Компании-члены Федерации будут размещены в Египте. Будут представлены возможности историко-культурного, познавательного туризма Египта, чтобы мы могли ознакомиться со всем туристическим результатом на месте. Взаимная деятельность будет иметь большое значение для экономики нашей страны. Организаторы рейсов в Египет не будут работать в одностороннем порядке, они будут не только брать туристов из Армении, но и привозить туристов оттуда. В результате будут активизированы авиаперевозчики, полеты станут частыми", - сказал Мехак Апресян.
Он подчеркнул, что на туристическом рынке Египта есть большой потенциал, который не реализован, сейчас упрощен визовый процесс, что станет серьезным толчком.
С 11 июля 2022 года визовый режим для граждан Египта будет упрощен. В частности, гражданам Египта больше не потребуется приглашение, выданное Полицией РА или Министерством иностранных дел. Таким образом, с вышеуказанной даты граждане Египта могут обращаться за визой непосредственно в посольство Республики Армения в Египте или любое другое дипломатическое представительство Республики Армения.
Граждане Египта могут подать заявление на получение визы через электронную визовую систему https://evisa.mfa.am/.
Кроме того, граждане Египта могут получить разрешение на въезд по прибытии в любой пункт пограничного контроля в Армении, если они имеют вид на жительство или визу в следующих странах: Государства-члены ЕС, страны Шенгенской зоны, США, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Канада, Россия, Япония, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман.
Анна Гзирян
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