Никол Пашинян поручил отремонтировать стену церкви Святой Аствацацин в Бжни, которая на грани обрушения







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«Я поручил министру ОНКС реализовать этот план, потом, к счастью, оказалось, что есть готовый проект и нужно обеспечить финансирование. Нам нужно как можно скорее отремонтировать стену капительной церкви, и я также дал указание относительно крепости Бжни, потому что она также является одним из важнейших памятников истории и культуры нашей страны. Есть проблема с дорогой, у которой очень большой уклон, но дорогу нужно отремонтировать, чтобы полностью реализовать туристический потенциал", - сказал он.



По словам премьер-министра, он также зафиксировал на месте, что есть проблемы, связанные с презентацией памятника, которые требуют решения.



"У нас сложилась ситуация, когда памятник спрятан в садах и, думаю, надо найти решения", - сказал он.



Никол Пашинян добавил, что сейчас ремонтируется участок дороги Бжни-Раздан, который не ремонтировался десятилетиями и который значительно активизирует туристический потенциал на участке Агверан-Цахкадзор: «В следующем году мы рассмотрим участок дороги Агверан-Чаренцаван». — сказал Пашинян. ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян дал поручение относительно ремонта находящейся на грани обрушения стены церкви Святой Аствацадсин в Бжни и дороги, ведущей к крепости Бжни.Как сообщает «Арменпресс» , премьер-министр Пашинян на очередном заседании правительства отметил, что церковь Богородицы Бжни восходит к 11 веку. Стена церкви находится в аварийном состоянии, и на ней установлены опоры, чтобы предотвратить ее обрушение.«Я поручил министру ОНКС реализовать этот план, потом, к счастью, оказалось, что есть готовый проект и нужно обеспечить финансирование. Нам нужно как можно скорее отремонтировать стену капительной церкви, и я также дал указание относительно крепости Бжни, потому что она также является одним из важнейших памятников истории и культуры нашей страны. Есть проблема с дорогой, у которой очень большой уклон, но дорогу нужно отремонтировать, чтобы полностью реализовать туристический потенциал", - сказал он.По словам премьер-министра, он также зафиксировал на месте, что есть проблемы, связанные с презентацией памятника, которые требуют решения."У нас сложилась ситуация, когда памятник спрятан в садах и, думаю, надо найти решения", - сказал он.Никол Пашинян добавил, что сейчас ремонтируется участок дороги Бжни-Раздан, который не ремонтировался десятилетиями и который значительно активизирует туристический потенциал на участке Агверан-Цахкадзор: «В следующем году мы рассмотрим участок дороги Агверан-Чаренцаван». — сказал Пашинян.