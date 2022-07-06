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СМИ: премьер-министр Ирландии прибыл в Киев

СМИ: премьер-министр Ирландии прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал RTÉ.

Отмечается, что в ходе своего первого визита на Украину Мартин также посетил город Бородянка в Киевской области, аэродром авиастроительной компании "Антонов" в Гостомеле, а также Бучу, где велись бои в первые недели российской специальной военной операции.

Ирландские власти предоставили в общей сложности около €25 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. С конца февраля в Ирландию прибыли более 36 тыс. беженцев с Украины.

 


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