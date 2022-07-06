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Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию: Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию: Минобороны Армении
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, в котором сообщается об очередной дезинформации, распространенной Министерством обороны Азербайджана.

"Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что в ночь с 5 на 6 июля подразделения ВС РА открыли огонь из винтовок разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы», — передает «Арменпресс» по сообщению министерства обороны РА.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.
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