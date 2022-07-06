Минобороны Британии сообщило о прибытии на обучение первой группы военнослужащих ВСУ

Первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прибыла в Великобританию для прохождения военной подготовки. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, которого цитирует газета The Independent.

По словам министра, прибытие состоялось "недавно" в рамках "программы по подготовке до 10 тыс. украинских новобранцев". Прибывшей группе украинских военных предстоит в течение нескольких недель пройти "курсы, основанные на базовой подготовке британских солдат".

В середине июня глава британского правительства Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил Украине помощь в подготовке украинских военнослужащих на территории европейских стран. Как отмечалось в сообщении, распространенном канцелярией премьера, британская сторона рассчитывает, что каждые четыре месяца можно будет обучать до 10 тыс. украинских солдат. Курс подготовки будет включать получение навыков, "необходимых, чтобы побеждать на поле боя", обучение оказанию первой помощи, основам кибербезопасности и обезвреживания взрывных устройств.