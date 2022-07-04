Вице-премьер-министр РА ознакомился с работами, проводимыми в рамках субвенциональных программ в Лорийской области

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер-министр Амбарцум Матевосян в рамках своего очередного регионального визита посетил общины Ванадзор, Алаверди, Туманян, Лори Берд, Степанаван и Гюлагарак Лорийской области. Амбарцум Матевосян ознакомился с работами, проводимыми по программам дотаций, средств государственного бюджета и при поддержке Азиатского банка развития, и дал ряд рекомендаций.Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьера, Амбарцума Матевосяна во время его рабочего визита сопровождали министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, губернатор Лорийской области Арам Хачатрян, депутат Национального Собрания Арен Мкртчян, исполнительный директор фонда "Дорожный департамент" Гор Аветисян, главы общин и другие лица.Амбардзум Матевосян посетил в Ванадзорской общине строительные площадки новой части строящегося детского сада №8, капитально отремонтированной дороги протяженностью 1 км по улице Агаяна, ознакомилась с ходом начатых в 2021 году работ по программам субсидирования, а также затем посетил реконструированный парк имени «Саят-Нова» той же общины, где вице-премьеру были представлены работы по модернизации парка площадью 43 тысячи квадратных метров.Вице-премьер почтил память героев, погибших в 44-дневной Арцахской войне, в ванадзорском парке Солидарности.Следующая остановка Амбарцума Матевосяна была в общинах Алаверди и Туманян, где при поддержке Азиатского банка развития была отремонтирована дорога от станции Санаин к Ахпату протяженностью 14,16 км, включая два моста в обход города Алаверди. Вице-премьер также посетил строительную площадку дороги протяженностью 9,69 км станции Туманян-Санаин, где в настоящее время ведутся работы по восстановлению и благоустройству межгосударственного шоссе.В поселке Акнер общины Алаверди, на участке, ведущем к монастырскому комплексу Санаин, в течение 2022-2023 годов планируется капитальный ремонт ветхого участка дороги, выделенного для развития туризма. Вице-премьер Матевосян также ознакомился с работами, проведенными на этом участке дороги, после чего посетил общину Лори Берд, где завершено начатая в 2021 году укладка 580-метровой дороги поселка Кохес.Последними двумя остановками визита Амбарцума Матевосяна в Лорийскую область были Степанаванская и Гюлагаракская общины, где в рамках проекта «Капитальный ремонт государственных автомобильных дорог из государственного бюджета РА» соответственно осуществляются работы по капитальному ремонту моста в городе Степанаван и межгосударственной дороги М-3, а также М-3, границы Турции-Маргара-Ванадзор-Ташир-Грузия на 144-020 км. Дано начало работ в указанных двух общинах, они закончатся в ноябре 2022 года.

В ходе визита в общины вице-премьер-министр также встретился с местными жителями, побеседовал с ними по вопросам, связанным с закупками, программами государственной поддержки, реализуемыми в сфере сельского хозяйства, призвав воспользоваться этой возможностью, предоставленной государством.