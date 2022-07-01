Киев попросил Анкару задержать сухогруз под российским флагом, возможно, перевозящий зерно

Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника и документ.

"Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", перевозящий груз украинского зерна, вывезенного из оккупированного Россией порта Бердянск", — передает агентство Рейтер.

По данным агентства, чиновник из украинского МИД, ссылаясь на информацию, полученную из морской администрации страны, заявил, что на судне якобы около 4,5 тысячи тонн зерна из Бердянска. Агентство также приводит информацию из письма офиса генпрокурора Украины в Минюст Турции от 30 июня, где, в свою очередь, говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.