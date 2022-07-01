Инфляция в Италии в июне достигла максимального за 36 лет уровня

Уровень инфляции в Италии в июне возрос до 8% в годовом выражении, речь идет о самом высоком показателе с января 1986 года. Такие предварительные оценки распространил в пятницу Итальянский институт статистики (ISTAT), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В июне инфляция вновь ускорилась и достигла уровня (+8,0%), не наблюдавшегося с января 1986 года (когда она составляла +8,2%)", - говорится в документе. При этом специалисты отмечают, что инфляция все больше наблюдается не только в области энергетики, но и в других "товарных секторах, как в сфере товаров, так и в сфере услуг".

Так, ускорение роста цен на продукты питания привело к удорожанию потребительской корзины на 8,3% (также самый высокий показатель с января 1986 года).

Итальянский Центробанк (Bankitalia) прогнозирует рост инфляции в 2022 году до 6,2%, а в случае прекращения летом поставок российских энергоносителей - до 8%.