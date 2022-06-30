Новые перспективы для химических и фармацевтических компаний Армении и России: в Ереване проходит форум «ChemEX»

Создаются новые перспективы для эффективного, конструктивного сотрудничества компаний Армении, России и стран ЕАЭС в сферах химической, фармацевтической и биотехнологической промышленности.

Как сообщает «Арменпресс», в Ереване 30 июня начался трехдневный форум «ChemEX 2022. Химия. Фарма. Биотех».

«Химия и фармацевтика - одни из приоритетных направлений для правительства Армении. У нас есть много программ, как развивать и улучшать эти отрасли экономики», - сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Министр подчеркнул, что в бытность Советского Союза химическая промышленность Армении была очень развита, и сейчас ставится цель вернуть и даже превзойти эту степень развития, которая была в Армении в этой сфере во времена Советского Союза.

Керобян упомянул «ВанадзорХимпром», завод каучук и другие производства Армении. Таким образом, целью форума является обсуждение вопросов развития этих направлений и перспектив сотрудничества с российскими партнерами.

Депутат Государственной Думы России, научный руководитель Университета химических технологий имени Д. Менделеева Александр Мажуган в видеообращении к участникам форума сказал: «Форум направлен на конструктивный диалог между Арменией, Россией, между компаниями химической, фармацевтической, биотехнологической сфер и на конструктивный диалог. Сотрудничество в научной сфере является неотъемлемой частью армяно-российских отношений, имеющих глубокие исторические корни. Россия и Армения очень хорошо понимают значение научного сотрудничества».

Еще в 2021 году президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Национальной академии наук Республики Армения Ашот Сагиян подписали в Ереване дорожную карту российско-армянского научного сотрудничества. Президент НАН РА посчитал этот форум уникальной площадкой для научной дискуссии, обмена опытом, обсуждения идей и дальнейшего сотрудничества.

Владислав Шестаков, директор Российского Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик, подчеркнул, что даже тогда, когда мир полон экономических и политических противоречий, с надежными партнерами вполне возможно вести открытый диалог и сотрудничать. Он подчеркнул слова президента России Владимира Путина о том, что Армения является для России стратегическим партнером.

Форум станет важным шагом в реализации вопросов, о которых говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в современных международных условиях, когда традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки разорваны, особую значимость приобретает российская инициатива по формированию крупного евразийского партнерства, так как жизнь диктует необходимость создания единого рынка ЕАЭС.