Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 1 июля

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса урегулирования отношений Армения-Турция состоится 1 июля в Вене.

Как передает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило Министерство иностранных дел Республики Армения.

Предыдущая встреча спецпредставителей процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией состоялась 3 мая.

Спецпредставители подтвердили цель достижения полноценного урегулирования между своими странами посредством этого процесса. Между ними состоялся искренний и результативный обмен мнениями. Были обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для достижения в этом направлении ощутимого прогресса.

Спецпредставители подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предусловий.