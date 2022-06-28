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Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 1 июля

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 1 июля

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса урегулирования отношений Армения-Турция состоится 1 июля в Вене.

Как передает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило Министерство иностранных дел Республики Армения.

Предыдущая встреча спецпредставителей процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией состоялась 3 мая.

Спецпредставители подтвердили цель достижения полноценного урегулирования между своими странами посредством этого процесса. Между ними состоялся искренний и результативный обмен мнениями. Были обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для достижения в этом направлении ощутимого прогресса.

Спецпредставители подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предусловий.
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