Пашинян отметил, кто и когда призывал Армению снизить планку в вопросе статуса Арцаха

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ своими тремя предложениями, представленными в 2016 году, призывали понизить планку в вопросе статуса Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналистка напомнила, что заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в ответ на вопрос журналиста о том, что означает снижение планки в вопросе статуса Арцаха и какие международные партнеры требуют этого, посоветовала получить ответ на этот от премьер-министра Армении.

“Скажу даже больше: международные партнеры не в первый раз говорят о снижении планки. Я несколько раз и по эпизодам представлял предложения стран-сопредседателей. Выдвинутые сопредседателями в 2016 году предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не что иное, как призыв снизить планку. Это логика снижения планки. И если должны спросить, кто сделал этот призыв, я могу ответить очень прямо: страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ своими тремя предложениями, представленными в 2016 году”, - отметил Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, на каком уровне сейчас находится эта планка, премьер-министр напомнил о своем выступлении в Национальном Собрании, смысл которого заключался в том, чтобы показать, что во всех переговорных пакетах с 1998 года армянская сторона признавала Нагорный Карабах частью Азербайджан или, как минимум, не руководствовался своим же принципом,что Нагорный Карабах не должен быть в составе Азербайджана. По его словам, после своего выступления он не встретил ни одного предметного опровержения, что приведенные в нем факты не соответствуют действительности.

“Это реальность, но другое дело, что раньше и наше правительство, и правительство до нас не говорили об этом. Хотя, с другой стороны, об этом косвенно говорилось. И я тоже говорил об этих косвенных речах. Или, когда в 1998 году Нагорный Карабах был исключен из переговорного процесса, что это было, как не понижение планки? Когда Армения приняла Хартию безопасности в Европе на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, в которой напрямую не затрагивались принципы безопасности, что это было, как не понижение планки?”, — сказал Пашинян.

Он также упомянул Лиссабонский саммит 1996 года. “Армения, правда, наложила вето, но почему наложила вето? Наложила вето на формулировку о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. После этого, поскольку Армения наложила вето на решение, председатель сделал заявление такого содержания, в котором выразил позицию международного сообщества. Что это было [если не снижение планки]?” — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что все документы, которые он сегодня перечислил, можно найти в интернете. Премьер-министр также акцентировал внимание на резолюциях Совета Безопасности ООН. “Каково было их содержание? Знает ли об этом сегодня наше общество? Был неписаный закон не напоминать о резолюции, принятой высшей инстанцией международной безопасности, которая невыгодна для нас”, - сказал премьер, подчеркнув, что международное сообщество не могло забыть об этом.

Пашинян также сказал. “Нам казалось, что все страны, которые, как мы думаем, симпатизируют нам или с которыми у нас хорошие отношения, считают, что Арцах не должен быть в составе Азербайджана, но это не так. Есть документы, факты, даже публичные заявления, прямо говорящие об этом. Другое дело, что мы делали вид, что не замечаем этого”.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что международное сообщество призывает армянскую сторону снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха.