Состоялся первый политический диалог совместной платформы “ЗЕЛЕНАЯ Армения”

Правительство Армении совместно со Всемирным банком, Европейским союзом и Программой развития Организации Объединенных Наций сегодня запустило платформу “Рост и восстановление: во имя укрепления, модернизации и процветания Армении” в поддержку перспективного устойчивого развития Армении, зеленого восстановления и роста.

В обсуждении под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна приняли участие региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеция в Республике Армения Патрик Свенссон, постоянный представитель ПРООН Натия Нацвлишвили, министр экономики Армении Ваан Керобян, а также другие представители заинтересованных государственных структур.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, целью платформы “ЗЕЛЕНАЯ Армения” является объединение и оптимизация политики и инвестиционных инициатив для перехода Армении к зеленой экономике.

Сегодняшнее мероприятие было первым в серии совместных тематических диалогов выгодоприобретателей на уровне политики с целью выдвижения инновационных идей и изучения глобальных знаний, что имеет ключевое значение для формирования устойчивости к изменению климата.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян приветствовал участников обсуждения и подчеркнул, что правительство Армении высоко оценивает подобные инициативы с точки зрения подведения итогов проделанной работы, извлечения уроков и определения дальнейших шагов. “Лучше всего это осознание отражено в Программе правительства на 2021-2026 гг., в которой мы предусмотрели ряд мероприятий: от увеличения удельной доли зеленой энергии до продвижения альтернативных транспортных средств, внедрения сопутствующей инфраструктуры, облесения и других необходимых работ”, — сказал вице-премьер, добавив, что на пути к построению современной низкоуглеродной экономики Армения стремится обеспечить инклюзивный и партисипативный процесс при активном участии международных партнеров, частного сектора, гражданского общества и академических кругов.

По словам регионального директора ВБ по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса платформа “ЗЕЛЕНАЯ Армения” поможет Армении в ее усилиях по переходу к устойчивой экономике. “Зеленый переход может стать стимулом для экономики Армении, но необходимо будет в сотрудничестве с частным сектором и международными партнерами по развитию установить приоритеты, реализовать политику и программы, которые будут низкоуглеродными, ресурсосберегающими и соответствующими экологическим целям”, - сказал представитель ВБ.

По убеждению посла ЕС Андреа Викторин, зеленая повестка, которая считается одним из приоритетов ЕС относительно Европы и планеты в целом, подразумевает гораздо больше, чем сокращение выбросов. “Эта повестка подразумевает системные изменения в экономике, обществе и промышленных отраслях. В случае с Арменией эта возможность очень четкая: более зеленая экономика не только улучшит качество жизни армянского народа, но и будет способствовать устойчивому росту и созданию новых рабочих мест”, - сказала посол ЕС и выразила надежду, что платформа “ЗЕЛЕНАЯ Армения” послужит на благо открытого и прозрачного перехода к зеленой экономике.

По словам постоянного представителя ПРООН в Армении Натии Нацвлишвили, сделать экономику Армении более экологичной – правильная политика в эти трудные времена, и это может служить национальной стратегической основой для обеспечения инклюзивного и справедливого перехода к устойчивой, климатостойкой экономике с нулевым уровнем выбросов, минимизируя вместе с тем потенциальные вызовы, с которыми могут столкнуться оказавшиеся под их воздействием население и общины. Она подтвердила готовность ПРООН объединить усилия с ЕС, Всемирным банком и другими партнерами в оказании помощи правительству Армении в справедливом и стратегическом процессе трансформации в зеленую экономику, способствуя экономическому росту, развитию человеческого потенциала и уникальному капиталу страны.

В ходе обсуждений правительство представило свое видение перехода к зеленой экономике в Армении и свою политику в области климата и окружающей среды, которая будет способствовать укреплению устойчивости Армении, а представители научно-образовательного сообщества, государственного сектора и международных организаций представили свой опыт и свои позиции по вызовам и возможностям на пути к переходу к зеленой и устойчивой экономике.

Вице-премьер Матевосян высоко оценил усилия и готовность всех партнеров и заинтересованных сторон объединить свои знания, опыт и ресурсы на благо устойчивого роста страны посредством платформы “ЗЕЛЕНАЯ Армения”.