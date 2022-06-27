Показатель экономической активности за 5 месяцев вырос на 10,2%

Индекс экономической активности Армении в январе-мае 2022 года по сравнению с январем-маем предыдущего года вырос на 10,2%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом РА.

Объем промышленного производства в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,7%. Объем строительства за первые 5 месяцев 2022 года увеличился на 11,4%.

Рост товарооборота в январе-мае по сравнению с январем-маем 2021 года составил 8,9%.

Объем оказанных услуг в январе-мае 2022 года увеличился на 24,9%.

За первые 5 месяцев 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 7,7%.

Индекс цен на промышленную продукцию в январе-мае вырос на 9,6%. Объем производства электроэнергии в январе-мае увеличился на 13,1%.

В январе-мае текущего года объем внешней торговли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 36,6%. В январе-мае 2022 года экспорт увеличился на 27,5%, а импорт на 42,2%.

Курс драма к доллару США в январе-мае составлял 477,34 драма.