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Град, выпадавший около 40 минут в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, причинил материальный ущерб

Град, выпадавший около 40 минут в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, причинил материальный ущерб

Град в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, который длился около 40 минут, причинил материальный ущерб населению.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

"Град на приусадебных участках и в садах сровнял с землей овощные и бахчевые культуры, плодовые деревья, повредил проводку, крыши и окна жилых домов.

Столб ЛЭП упал на автомобиль. Повреждены еще 3 транспортных средства.

Слой града в сопровождении сильного ветра в селе Зардахач составил 2 см, в Верин Оратахе - 3 см.


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