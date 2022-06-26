Град, выпадавший около 40 минут в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, причинил материальный ущерб
16:57, 26 Июнь 2022
Град в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, который длился около 40 минут, причинил материальный ущерб населению.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.
"Град на приусадебных участках и в садах сровнял с землей овощные и бахчевые культуры, плодовые деревья, повредил проводку, крыши и окна жилых домов.
Столб ЛЭП упал на автомобиль. Повреждены еще 3 транспортных средства.
Слой града в сопровождении сильного ветра в селе Зардахач составил 2 см, в Верин Оратахе - 3 см.
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