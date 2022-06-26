Никол Пашинян 27 июня в прямом эфире ответит на вопросы представителей СМИ и общественных организаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июня в 20:00 часов в прямом эфире ответит на вопросы представителей средств массовой информации и общественных организаций.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.