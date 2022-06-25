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Турция не предоставила FLYONE Armenia воздушное пространство для полетов в Ливан

Турция не предоставила FLYONE Armenia воздушное пространство для полетов в Ливан

Турецкие авиационные власти не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность выполнять пролетные полеты над Турцией через воздушное пространство Турции (overflight), в связи с чем компания вынуждена   отменить рейсы  Ереван-Бейрут-Ереван  до 21 июля. 

Об этом Арменпресс сообщили в компании FLYONE ARMENIA.  

"Отметим, что рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, Ереван-Париж-Ереван и Ереван-Лион-Ереван выполняются согласно расписанию. О возобновлении полетов в Бейрут будет предоставлена соответствующая информация. Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении авиакомпании. 

Авиакомпания FLYONE ARMENIA предлагает пассажирам следующие альтернативы: 

- изменение даты рейса; 

- возврат Credit Shell в размере 110% от суммы на ваш личный счет FLYONE: только билеты, купленные на сайте или в приложении; 

- возврат полной стоимости аннулированного авиабилета.

Если билет был приобретен в туристическом агентстве, авиакомпании предлагается связаться с агентством — для выбора одного из предложенных вариантов.


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