Войска полиции выполнили функцию по защите страны, народа от противоправных посягательств на высоком уровне: Пашинян

По случаю 30-летия формирования Войск полиции премьер-министр Никол Пашинян посетил Главное управление Войск полиции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министра сопровождали вице-премьер Амбарцум Матевосян, начальник полиции Ваге Казарян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян, председатель Следственного комитета Аргишти Кярамян, заместитель министра обороны Арман Саркисян и другие должностные лица.

Премьер-министр сначала посетил Парк Вечности, созданный в память о павших героях Войск полиции. Длина парка составляет 44 метра, что символизирует 44-дневную Арцахскую войну, а ширина - 33 метра, что символизирует воинскую часть 1033 Войск полиции.

По случаю 30-летия Войск полиции премьер-министр Пашинян посадил ель, после чего присутствующие почтили минутой молчания память всех представителей Войск полиции, отдавших свою жизнь за Родину.

Премьер-министр ознакомился с техническими средствами Войск полиции, в своем выступлении на торжественном мероприятии поздравил присутствующих с 30-летием формирования Войск полиции.

“Войска полиции, по сути, формировались как первое регулярное подразделение ВС Армении. За это время сотрудники Войск полиции внесли свой вклад в обеспечение безопасности Родины и охрану границ. Я еще раз преклоняюсь перед памятью сотрудников Войск полиции, отдавших жизнь за Родину, перед членами их семей, их родными, детьми и родителями. Мы должны констатировать, что самый большой наш долг перед нашими мучениками – сохранять безопасность Республики Армения, защищать и развивать армянскую государственность и передать ее следующим поколениям.

Хочу подчеркнуть функцию Войск полиции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Еще будучи депутатом от оппозиции, - подчеркиваю это специально, - когда возникла кризисная ситуация, непосредственно связанная с полицией, я с трибуны заявил, что полиция является хребтом любого государства, в том числе и Республики Армения.

И должен констатировать, что Войска полиции, если быть более точным, являются хребтом полиции. Я очень рад констатировать, что наша полиция в целом и Войска полиции, в частности, постоянно и последовательно демонстрируют свою стойкость, свою решимость и приверженность верховенству права, Конституции и народу Республики Армения. Это достойная похвалы служба, так как обеспечение общественной безопасности и стабильности не менее важно, чем защита внешних границ. Хотя, как уже было сказано, свой вклад в выполнение этой функции внесли и подразделения Войск полиции”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил всех сотрудников за их службу, самоотверженность, решительность и последовательность.

“Хочу поблагодарить всех членов ваших семей, которые, можно себе представить, что чувствуют каждый раз, когда вы выходите на службу. Но я также убежден, что они не сомневаются в том, что вы будете служить Родине, государству, народу с честью, достоинством и преданностью. Эта служба заслуживает высокой оценки.

Сейчас мы находимся на важном этапе, когда полиции, как и Войскам полиции, предстоит пройти очень важный путь реформирования. Но одним из краеугольных камней этих реформ должен стать вопрос о социальных гарантиях для сотрудников полиции, потому что все мы считаем, что люди, выполняющие столь важную работу, и их семьи должны быть обеспечены определенной системой надежных социальных гарантий. Причем эта политика касается всех направлений. Сегодня день Войск полиции, мы говорим о полиции, но то же самое касается и всех служб по обеспечению правопорядка, государственного порядка и безопасности. И мы будем последовательно идти по этому пути.

Вообще функцию, которую выполняют силы по обеспечению правопорядка, значение этой функции невозможно переоценить, потому что ваша функция - защищать страну, народ от противоправных посягательств. Должен констатировать, что Войска полиции и полиция в целом на высоком уровне и четко выполнили эту функцию.

Уважаемые служащие Войск полиции, еще раз поздравляю всех вас с 30-летием формирования Войск полиции Республики Армения, благодарю вас за вашу самоотверженную службу”, - заключил премьер-министр.

По случаю 30-летия формирования Войск полиции и за безупречную многолетнюю службу премьер-министр Никол Пашинян наградил заместителя командующего Войсками полиции полковника Гарика Мирзояна памятной медалью премьер-министра Республики Армения .

По случаю 30-летия формирования Войск полиции группа сотрудников Войск полиции была награждена медалями “За боевые заслуги” и “За отличную охрану общественного порядка”.