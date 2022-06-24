Перед отелем в Париже нашли мертвым французского миллионера, сообщили СМИ

Французский предприниматель и миллионер Стефан Эймер, занимавший 167-е место в списке самый богатых людей страны, найден мертвым перед отелем в Париже, предположительно, он совершил самоубийство, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

"Стефан Эймер, глава крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup, найден мертвым в Париже в возрасте 52 лет. Он был найден в среду перед парижским отелем, предположительно, он совершил суицид", - цитирует агентство источник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2021 году экономический журнал Challenges поставил Эймера на 167-е место в списке самых богатых людей Франции. Его состояние оценивается в 600 миллионов евро.