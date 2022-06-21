В мае установлен новый рекорд по количеству рабочих мест: министр экономики Армении 

В мае 2022 года рынок труда Армении продолжил расти, установив очередной рекорд. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр экономики Армении Ваан Керобян.

По данным министра, в 2022 г. количество зарегистрированных на рынке труда в мае увеличилась на 8 488 человек, или 1,28%, достигнув 673 224 человек. Рост по сравнению с маем 2021 года составил 38 273 или 6,03 процента. Фонд заработной платы составил 160,055 млрд драмов.