В рамках «Золотого абрикоса» будет представлена ​​специальная программа «АРЦАХ: Невиданная республика»

На 19-м Международном кинофестивале «Золотой абрикос» будет представлена специальная программа «АРЦАХ: Невиданная республика».

Как сообщила Арменпресс руководитель пресс-службы Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Роза Григорян, в рамках фестиваля будут представлены картины Эсама Наги «Забытая родина» (Египет), «Мы и наши горы» Федерико Лемоса (Уругвай), «Гранат Нагорного Карабаха» Томаса Сидериса (Греция), «Сопротивление» Армана Ерицяна (Армения).

Также в рамках специальной программы Cannes L’ACID Special будет показан фильм режиссера Норы Мартиросян «Когда стихнет ветер» (Армения, Франция, Бельгия).

«На 19-м фестивале будет специальная программа с фильмами о 44-дневной войне. Один из фильмов об Арцахской войне, снятый греками, другой - аргентинцами, следующий - египтянами, и, наконец, один - армянами. Есть еще один фильм, созданный арцахцами. Более того, фильм закрытия «Золотого абрикоса» — это армянская отсылка к 44-дневной войне», — сказал художественный директор фестиваля Карен Аветисян.

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдет с 10 по 17 июля. В этом году Международный кинофестиваль представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей. Фестиваль проводится при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Мэрия Еревана является главным спонсором фестиваля в этом году.