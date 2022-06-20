Армения и Россия подписали меморандум о создании в Армении центра стратегического развития

Армения приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, 15.06-18.06․2022) с большой делегацией, в рамках которой министр экономики Армении Ваан Керобян подписал с министерством экономического развития Российской Федерации Меморандум о создание центра стратегического развития. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице министерства экономики Армении в Facebook.

В рамках ПМЭФ-2022 министр экономики Ваан Керобян подписал 2 меморандума - о сотрудничестве с правительством Тюменской области и о сотрудничестве с министерством экономического развития Российской Федерации по созданию центра стратегического развития Республики Армения.

Впервые за всю историю ПМЭФ в этом году Армения, благодаря усилиям министерства экономики, имела собственный стенд. Концепция стенда была разработана армянской архитектурной студией, которая в прошлом году была признана победителем строительства летнего кинотеатра «Гараж» в Москве.

«Развитие экономики включает культурную составляющую, которая всегда была одной из основных статей экспорта нашей страны. Армянский стенд был признан организаторами форума самым стильным и лаконичным», - сообщает министерство экономики Армении.