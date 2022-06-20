Временно отключено энергоснабжение туннеля Пушкинского перевала

Из-за аварии, произошедшей в системе электроснабжения, 20 июня временно было отключено энергоснабжение туннеля Пушкинского перевала в Степанаванском районе. Как передает «Арменпресс», Дорожное управление сообщает, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

«Призываем водителей быть бдительными при передвижениях по данному району и соблюдать правила безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.