Казахстан и Иран создают совместную торговую палату

Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе о создании совместной торговой палаты, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Токаев, прибывший в Тегеран в воскресенье с официальным визитом, провел с Раиси переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

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