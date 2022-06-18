Планируется установить бюст Огана Дуряна

На территории, прилегающей к Национальному академическому театру оперы и балета, планируется установить бюст великого армянского дирижера Огана Дуряна

Как передает Арменпресс, вопрос включен в повестку 5-го заседания 8-й сессии Совета старейшин Еревана.

Министерство образования и науки РА сообщает, что решением премьер-министра N 385-Ա от 14 апреля 2022 года "Оформировании юбилейной комиссии по случаю 100-летия Огана Дурьяна" создана юбилейная комиссия по координации мероприятий, посвященных 100-летию Огана Дурьяна, утвержденная программа которой включает установку бюста дирижера возле Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна. По письменной просьбе вдовы Огана Дурьяна изготовление бюста доверено народному художнику РА Гетику Багдасаряну.